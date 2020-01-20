ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ: на оккупированном Донбассе незаконно удерживают 184 человека

Новости » Общество     20.01.2020 - 19:06
СБУ: на оккупированном Донбассе незаконно удерживают 184 человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое количество удерживаемых по состоянию на 20 января

В Службе безопасности Украины назвали количество людей, которые по состоянию на сегодня незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что незаконно удерживаемыми считают 184 человека.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

Ранее стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, последний обмен пленными прошел 29 декабря 2019 года, в ходе него были освобождены 76 украинцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Генпрокуратура открыла дела по свидетельствам освобожденных пленных СБУ раскрыла схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО
Новости Украины Служба безопасности УкраиныпленныеОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь