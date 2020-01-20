Раде предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс для роста прожиточного минимума

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас проект закона нарабатывается в комитете

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде внести изменения в Бюджетный кодекс для создания предпосылок для повышения прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию на сайте ВР.

В частности, соответствующий проект закона №2721 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума" был зарегистрирован в парламенте 13 января. Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Документ предусматривает дополнение Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального размера должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении должностных окладов для следующих категорий: для работников учреждений, заведений организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, для работников государственных органов, органов прокуратуры, судей, для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава.

"Установить, что с учетом имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов в законе о государственном бюджете Украины по представлению Кабинета министров утверждается минимальный размер должностного оклада для: работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, работников государственных органов, органов прокуратуры, судей; военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава", - говорится в тексте закона.

Финансирование предусматривается осуществлять в пределах средств государственного и местных бюджетов, других не запрещенных законодательством источников.

Напомним, прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года, равен 2027 гривнам. Кабинет министров Украины предлагает ВР принять законопроект №2720, который предусматривает повышение прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, по словам главы Кабмина Алексея Гончарука, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.