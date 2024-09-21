UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подорож до Пекіну: що подивитися у столиці Піднебесної

Фото: Пекін (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Яскравий та величезний за розмірами Пекін - ще одне унікальне місто на планеті, яке туристи часто вносять у свої плани подорожей. У китайській столиці багато визначних пам'яток, унікальна архітектура, смачна кухня та безліч розваг.

РБК-Україна зібрало найцікавіші місця Пекіна, які точно варто відвідати.

Зміст:

Велика Китайська стіна

Приїхати до Пекіна і не глянути на Велику китайську стіну - це те ж саме, що побувати в Парижі й не побачити Ейфелеву вежу. Адже найпопулярніша визначна пам'ятка не лише Пекіна, а й усього Китаю.

Оборонна споруда довжиною понад 8 тисяч кілометрів побудована ще в 7 столітті до н. е. з метою захисту північних кордонів Китайської імперії від вторгнень різних кочових племен.

Для туристів найбільш актуальною ділянкою стіни є Бадалін, розташований за 60 кілометрів від Пекіна. Це давні ворота, якими можна було увійти до столиці. 

Велика Китайська стіна (фото з мережі)

Заборонене місто

Заборонене місто - найбільший палацовий комплекс у світі, головний палацовий комплекс китайських імператорів від 15 до початку 20 століття. Фото цієї визначної пам'ятки Пекіна є у кожному путівнику.

Сьогодні Заборонене місто відкрите для всіх, хто хоче дізнатися більше про спадщину Серединного царства. 

У музейному комплексі налічується понад 8 тисяч кімнат. Туристам обов'язково варто відвідати сторожові вежі, павільйон Янсіньдянь, імператорський сад та численні палаци.

Заборонене місто (фото з мережі)

Храм Неба

Храмово-монастирський комплекс у центральному Пекіні включає єдиний храм круглої форми в місті - Храм Урожаю. 

Цей головний храм комплексу з небесно-синім дахом часто називають Храмом Неба. Він підтримується колонами, що символізують пори року.

Після відвідин храму неодмінно варто прогулятися по прилеглому парку, спланованому в кращих традиціях садово-паркового мистецтва Китаю.

Фото: Храм Неба (wikipedia.org)

Літній палац

Літній палац розташований за 15 кілометрів від центру Пекіна. Як і випливає з його назви, палац використовувався як літня резиденція китайських імператорів, решту року які проводили в Забороненому місті.

Головними пам’ятками палацового комплексу є Пагорб довголіття та озеро Куньмінху. 

Фото: Літній палац у Пекіні (freepik.com)

Озеро Куньмінху

Озеро Куньмінху є частиною імператорського Літнього палацу. Навколо водойми розташовуються мальовничі сади, що прикрашають палацову територію.

Загальна площа Куньмінху становить близько 2,2 кв. км. Глибина водойми зовсім невелика - близько півтора метра. У зимовий час озеро покривається льодом, і його зазвичай використовують як ковзанку.

Сюди варто сходити, щоб насолодитися прекрасними краєвидами парку і побачити незабутньої краси захід сонця на березі озера, а ще - найбільший на озері міст з 17 арками і його знамените відображення в дзеркальній озерній воді.

Озеро Куньмінху (фото з мережі)

Парк Юаньмін'юань

Колись ця заміська літня резиденція монархів і перлина столиці за розмірами перевищувала Літній палац. Сьогодні ж Юаньмін'юань - це мальовничі руїни навколо штучних озер з острівцями.

Парк Юаньмін'юань (фото з мережі)

Гунванфу

Гунванфу - палац князя Гуна, розташований недалеко від озер Шичахай, на північний захід від Забороненого міста. Він є однією з найвишуканіших і найкращих пекінських резиденцій, побудованих для титулованих осіб.

Цей традиційний палацовий комплекс загальною площею 60 тисяч квадратних метрів збудовано у стилі, який був дуже популярний в імперському Пекіні. Більша частина займаної площі посідає житлову частину, решту відведено під декоративний сад. Головні ворота палацу охороняють два кам’яні леви.

Гунванфу (фото з мережі)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Варшаві, Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, Стамбулі та Амстердамі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайПекин