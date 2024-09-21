Путешествие в Пекин: что посмотреть в столице Поднебесной

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Большая Китайская стена

Приехать в Пекин и не взглянуть на Великую китайскую стену - это то же, что побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. Ведь это самая популярная достопримечательность не только Пекина, но и всего Китая.

Оборонная постройка протяженностью более 8 тысяч километров построена еще в 7 веке до н. е. с целью защиты северных границ Китайской империи от вторжений различных кочевых племен.

Для туристов наиболее актуальным участком стены является Бадалин, расположенный в 60 километрах от Пекина. Это давние ворота, по которым можно было войти в столицу.

Большая Китайская стена (фото из сети)

Запретный город

Запретный город - крупнейший дворцовый комплекс в мире, главный дворцовый комплекс китайских императоров от 15 до начала 20 века. Фото этой достопримечательности Пекина есть в каждом путеводителе.

Сегодня Запретный город открыт для всех, кто хочет узнать больше о наследии Срединного царства.

В музейном комплексе насчитывается более 8 тысяч комнат. Туристам обязательно стоит посетить сторожевые башни, павильон Янсиньдянь, императорский сад и многочисленные дворцы.

Запретный город (фото из сети)

Храм Неба

Храмово-монастырский комплекс в центральном Пекине включает единственный храм круглой формы в городе - Храм Урожая.

Этот главный храм комплекса с небесно-синей крышей часто называют Храмом Неба. Он поддерживается колоннами, символизирующими времена года.

После посещения храма непременно стоит прогуляться по прилегающему парку, спланированному в лучших традициях садово-паркового искусства Китая.

Фото: Храм Неба (wikipedia.org)

Летний дворец

Летний дворец расположен в 15 километрах от центра Пекина. Как и следует из его названия, дворец использовался как летняя резиденция китайских императоров, которые остальную часть года проводили в Запретном городе.

Главными достопримечательностями дворцового комплекса являются Холм долголетия и озеро Куньминху.

Фото: Летний дворец в Пекине (freepik.com)

Озеро Куньминху

Озеро Куньминху является частью императорского Летнего дворца. Вокруг водоема располагаются живописные сады, украшающие дворцовую территорию.

Общая площадь Куньминха составляет около 2,2 кв. км. Глубина водоема совсем небольшая - около полутора метров. В зимнее время озеро покрывается льдом, и его обычно используют в качестве катка.

Сюда стоит сходить, чтобы насладиться прекрасными видами парка и увидеть незабываемую красоту закат на берегу озера, а еще - самый большой на озере мост с 17 арками и его знаменитое отражение в зеркальной озерной воде.

Озеро Куньминху (фото из сети)

Парк Юаньминьюань

Когда-то загородная летняя резиденция монархов и жемчужина столицы по размерам превышала Летний дворец. Сегодня же Юаньминьююань - это живописные руины вокруг искусственных озер с островками.

Парк Юаньминьюань (фото из сети)

Гунванфу

Гунванфу - дворец князя Гуна, расположенный недалеко от озер Шичахай, северо-западнее Запретного города. Он является одной из самых изысканных и лучших пекинских резиденций, построенных для титулованных лиц.

Этот традиционный дворцовый комплекс общей площадью 60 тысяч квадратных метров построен в стиле, который был популярен в имперском Пекине. Большая часть занимаемой площади занимает жилую часть, остальные отведены под декоративный сад. Главные ворота дворца охраняют два каменных льва.

Гунванфу (фото из сети)