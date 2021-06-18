Победа украинской сборной и потасовка в Раде: новости за 17 июня

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие возвращения украинской делегации в Минск, в Верховной Раде произошла потасовка, Украина минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020. Подробнее о том, что произошло в четверг, 17 июня, - в материале РБК-Украина.

Кравчук назвал условие возвращения украинской делегации ТКГ в Минск

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал ключевое условие продолжения переговоров в Минске. Он считает, что переговоры в белорусской столице не могут продолжаться, пока там руководит непризнанный президент.

Он подчеркнул, что для сохранения Минска как площадки для переговоров в Беларуси должны пройти новые выборы президента.

Данилов исключил денонсацию "Минска": других договоренностей нет

Украина не стремится денонсировать минские соглашения, а предлагает доработать их, поскольку выполнить их в том виде, как они есть, невозможно. Украинская сторона выступает за мир и готова договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы их (минские соглашения - ред.) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть (невозможно - ред.). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс. Это невозможно", - сказал Данилов.

В Раде произошла потасовка. Разумкову пришлось объявить перерыв (видео)

Во время заседания Верховной рады 17 июня возле трибуны произошла потасовка. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.

Потасовка произошла во время рассмотрения законопроекта о реформе Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Причиной конфликта стало высказывание главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева. После этого к трибуне ВР подошли представители фракции ОПЗЖ, к которым и обращался глава комитета. После этого произошел инцидент.

В Ивано-Франковске в общежитии произошла утечка неизвестного вещества, восемь подростков в больнице

Ночью 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии и еще четырех многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В больницу попали восемь подростков, трое из которых в тяжелом состоянии.

Так, в 00:25 поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожий на природный газ). Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в четырех многоэтажных жилых домах, находящихся рядом.

Экс-чиновницу ПриватБанка заочно арестовали. Ее хотят объявить в международный розыск

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка. Теперь правоохранители могут объявить подозреваемую в причастности к хищению средств ПриватБанка в международный розыск.

Как напомнили в бюро, заочно арестованная экс-чиновница ПриватБанка фигурирует в деле о хищении более 136 млн гривен банка за день до признания ПриваБанк неплатежеспособным. Фигурантов дела подозревают в том, что они на основании ложных документов выплатили средства банка связанному с финучреждением лицу.

КНДР грозит голод, - Ким Чен Ын

В КНДР предупредили об угрозе голода в стране. Причиной является неурожай и коронавирус. Об этом заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Он предупредил граждан, что еды будет мало, и надо готовиться к тяжелому периоду. По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем". Ранее Ким Чен Ын оценил ситуацию в стране за последние годы. Он назвал ее "самой трудной в истории".

Рэпер Моргенштерн снова захотел в Украину: требует исключить из "черного списка"

Скандальный российский рэпер Моргенштерн снова захотел посетить Украину и потребовал исключить его из "черного списка" Министерства культуры. Он подал иск в Окружной административный суд Киева и сейчас решается вопрос об открытии производства по этому иску.

Моргенштерну запретили приезжать в Украину еще в апреле 2021 года по просьбе Министерства культуры. Российский рэпер был назван лицом, которое создает угрозу национальной безопасности.

Нервы и незабитые пенальти: Украина минимально обыграла Северную Македонию

Сборная Украины в очень нервном матче минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020 - 2:1. Это первая победа украинцев за семь матчей на чемпионатах Европы.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Украинские города затопило из-за шторма и ливней

Гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь в ночь с 16 на 17 июня. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.

Также из-за непогоды на Азовском побережье Запорожской области 17 июня затопило пляжи. От шторма пострадали пляжи Бердянска и Кирилловки.

Кроме того, мощный ливень прошел в оккупированном городе Керчь. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.