В Ивано-Франковске в общежитии произошла утечка неизвестного вещества, восемь подростков в больнице
Ночью в Ивано-Франковске в общежитии и еще четырех многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В больницу попали восемь подростков, трое из которых в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, в 00:25 поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожий на природный газ). Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в четырех многоэтажных жилых домах по вул. Петлюры, 23, 25, вул. Коновальца, 144, 146
"В результате происшествия пострадало 8 подростков (2004 и 2005 г. р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 человек в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - говорится в сообщении.
Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.
По состоянию на 7 утра, резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается.
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