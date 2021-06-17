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В Ивано-Франковске в общежитии произошла утечка неизвестного вещества, восемь подростков в больнице

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Четверг 17 июня 2021 08:13
В Ивано-Франковске в общежитии произошла утечка неизвестного вещества, восемь подростков в больнице Фото: в больницы попали 8 подростков, из них трое в тяжелом состоянии (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Ночью в Ивано-Франковске в общежитии и еще четырех многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В больницу попали восемь подростков, трое из которых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, в 00:25 поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожий на природный газ). Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в четырех многоэтажных жилых домах по вул. Петлюры, 23, 25, вул. Коновальца, 144, 146

"В результате происшествия пострадало 8 подростков (2004 и 2005 г. р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 человек в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

По состоянию на 7 утра, резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на магистральном газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы".

Ранее в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост.

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