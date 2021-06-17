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Пляжи на курортах в Запорожской области затопило из-за шторма

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Запорожская область, Четверг 17 июня 2021 15:22
Пляжи на курортах в Запорожской области затопило из-за шторма Фото: пляжи на курортах в Запорожской области затопило из-за шторма (фото pro.berdiansk.biz)
Автор: Андрей Василюк

Из-за непогоды на Азовском побережье Запорожской области 17 июня затопило пляжи. От шторма пострадали пляжи Бердянска и Кирилловки.

Об этом сообщают pro.berdiansk.biz и inform.zp.ua.

В Бердянске после шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.

Как рассказал директор Спасательно-водолазной службы Александр Врублевский, который побывал на месте событий, ситуация должна разрешится после того, как шторм закончится - тогда вода должна уйти.

В Кирилловке на шторм на море поднялся такой, что вода затопила несколько пляжей.

Журналисты зафиксировали на веб-камерах, которые показывают Кирилловку в реальном времени, кадры с затопленными пляжами. Навесы и пляжные зонтики оказались в одном-двух метрах от воды.

Напомним, последние дни в Украине бушует непогода - дожди с грозами и сильный ветер.

На 18 июня также объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

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