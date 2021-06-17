Ливень затопил улицы оккупированной Керчи
В оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.
Об этом сообщает "Керчь.ФМ".
Центр города затопило, уровень воды высоко поднялся. Также ливень ломал деревья, разрушал заборы. По улицам плывут крупногабаритные вещи, мусорные баки.
В результате дождя начало топить этаж городской больницы № 1. Также вышла из берегов река Мелек-Чесме.
Напомним, в Украине разгулялась непогода, и из-за мощных ливней улицы некоторых городов превратились в "реки". 15 июня залило и Днепр, где буквально за пол часа дождь подтопил несколько районов.
Отметим, в течение прошлой недели по Украине шли дожди с грозами. Из-за непогоды были затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.
РБК-Украина писало, что сегодня ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.