Кравчук назвал условие возвращения украинской делегации ТКГ в Минск

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал ключевое условие продолжения переговоров в Минске. Он считает, что переговоры в белорусской столице не могут продолжаться, пока там руководит непризнанный президент.

Об этом он сказал в интервью YouTube-канала "Ходят слухи".

Он подчеркнул, что для сохранения Минска как площадки для переговоров в Беларуси должны пройти новые выборы президента.

"Если пройдут дополнительные выборы, выберут нового президента, тогда пожалуйста", - сказал Кравчук, комментируя возможность возвращения к переговорам в Минске.

Он подчеркнул, что не могут быть переговоры в стране, где правит непризнанный президент.

"Украинская делегация в Минск не поедет. При любых обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные диктаторские методы управления...страна не может в данной ситуации быть площадкой", - пояснил свою позицию Кравчук.