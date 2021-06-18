Перемога української збірної та бійка в Раді: новини за 17червня

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчукна звав умову повернення української делегації до Мінська, у Верховній Раді сталася бійка, Україна мінімально обіграла Північну Македонію на Євро-2020. Детальніше про те, що сталося в четвер, 17 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Кравчук назвав умову повернення української делегації ТКГ в Мінськ

Перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук назвав ключову умову продовження перемовин в Мінську. Він вважає, що перемовини в білоруській столиці не можуть тривати, поки там керує невизнаний президент.

Він наголосив, що для збереження Мінська як майданчика для перемовин у Білорусі мають відбутися нові вибори президента.

Данілов виключив денонсацію "Мінська": інших домовленостей немає

Україна не прагне денонсувати мінські угоди, а пропонує доопрацювати їх, оскільки виконати їх в тому вигляді, як вони є, неможливо. Українська сторона виступає за мир і готова домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми їх (мінські угоди - ред.) не денонсуємо. З мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді як вони є (неможливо - ред.). З наявністю російських танків, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс. Це неможливо", - сказав Данілов.

В Раді сталася сутичка. Разумкову довелося оголосити перерву (відео)

Біля трибуни Верховної ради сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Причиною конфлікту стало висловлювання глави комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва. Після цього до трибуни ВР підійшли представники фракції ОПЗЖ, до яких і звертався глава комітету. Після цього стався інцидент.

В Івано-Франківську в гуртожитку стався витік невідомої речовини, вісім підлітків потрапили в лікарню

Вночі в Івано-Франківську в гуртожитку та ще чотирьох багатоповерхівках стався витік невідомої речовини. До лікарні потрапили вісім підлітків, троє з яких у тяжкому стані.

Так, о 00:25 надійшло повідомлення про те, що за кількома адресами відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожий на природній газ). Запах відчули в чотирьохповерховій будівлі гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу", а також в чотирьох багатоповерхових житлових будинках, що знаходяться поруч.

Екс-чиновницю ПриватБанку заочно арештували. Її хочуть оголосити в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишню керівницю одного з підрозділів ПриватБанку. Тепер правоохоронці можуть оголосити підозрювану у причетності до розкрадання коштів ПриватБанку в міжнародний розшук.

Як нагадали в бюро, заочно арештована екс-чиновниця ПриватБанку фігурує у справі про розкрадання понад 136 млн гривень банку за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним. Фігурантів справи підозрюють в тому, що вони на підставі неправдивих документів виплатили кошти банку пов'язаній з фінустановою юридичній особі.

КНДР загрожує голод, - Кім Чен Ин

У КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Про це заявив голова Північної Кореї Кім Чен Ин.

Він попередив громадян, що їжі буде мало, і треба готуватися до важкого періоду. На його думку, прийняті обмеження затягнули "боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом". Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії".

Репер Моргенштерн знову захотів в Україну: вимагає виключити з "чорного списку"

Скандальний російський репер Моргенштерн знову захотів відвідати Україну і зажадав виключити його з "чорного списку" Міністерства культури. Він подав позов до Окружного адміністративного суду Києва і зараз вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.

Моргенштерну заборонили приїжджати в Україну ще у квітні 2021 року на прохання Міністерства культури. Російський репер був названий особою, яка створює загрозу національній безпеці. l

Нерви і незабиті пенальті: Україна мінімально обіграла Північну Македонію

Збірна України в дуже нервовому матчі мінімально обіграла Північну Македонію на Євро-2020 - 2:1. Це перша перемога українців за сім матчів на чемпіонатах Європи.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Українські міста затопило через шторм і зливи

Гроза, блискавки і злива накрили Маріуполь в ніч з 16 на 17 червня. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.

Також через негоду на Азовському узбережжі Запорізької області 17 червня затопило пляжі. Від шторму постраждали пляжі Бердянська та Кирилівки.

Крім того, потужна злива сталася в окупованому місті Керч. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.