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Экс-чиновницу ПриватБанка заочно арестовали. Ее хотят объявить в международный розыск

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Киев, Четверг 17 июня 2021 15:19
Экс-чиновницу ПриватБанка заочно арестовали. Ее хотят объявить в международный розыск Фото: экс-чиновницу Приватбанка заочно арестовали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка. Теперь правоохранители могут объявить подозреваемую в причастности к хищению средств ПриватБанка в международный розыск.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Указанное решение суда является основанием для инициирования публикации генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украине", - пояснили в НАБУ.

Как напомнили в бюро, заочно арестована экс-чиновница ПриватБанка фигурирует в деле о хищении более 136 млн гривен банка за день до признания ПриваБанк неплатежеспособным. Фигурантов дела подозревают в том, что они на основании ложных документов выплатили средства банка связанному с финучреждением лицу.

"Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата и пособничество в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", - добавили в НАБУ.

Напомним, в начале июня по этому же делу суд заочно арестовал главу правления ПриватБанка.

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ПриватБанк Интерпол международный розыск Суд
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