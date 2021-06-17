Нервы и незабитые пенальти: Украина минимально обыграла Северную Македонию

Сборная Украины в очень нервном матче минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020 - 2:1. Это первая победа украинцев за семь матчей на чемпионатах Европы.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК "Фаворит спорт".

Начался матч с небольшого сумбура, однако уже на старте украинцы создали несколько опасных моментов. Сперва опасно пробивал Малиновский, но свою команду выручил кипер македонцев Димитриевски. А затем один на один с македонским вратарем вышел Яремчук, но решил отпасовать на набегающего партнера вместо удара, а пас перехватили.

Но все же активность украинцев переросла в гол в середине тайма. На 29-й минуте после углового Караваев пяткой переправил мяч на дальнюю штангу, где Ярмоленко, едва доставая, переправил его в сетку - 1:0.

А спустя еще пять минут украинцы удвоили преимущество. Ярмоленко вывел Яремчука еще на одно "свидание" и в этот раз наш форвард пасовать не стал, а пробил в ближний угол македонских ворот - 2:0.

Активности в матче продолжились и далее, и на 39-й минуте ветеран Северной Македонии Пандев оторвался от Забарного, после чего обыграл его еще и в штрафной и отправил мяч в сетку Бущана. Но гол отменили из-за офсайда македонца.

В целом украинцы действовали более активно и остро в первом тайме, а также и закономерные 2:0 перед второй половиной.

Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову. Сперва Адеми опасно пробивал с пределов штрафной из-под защитников, но Бущан сумел перевести мяч на угловой. А затем случился пенальти в ворота Украины. Трайковский разрядил сумасшедшую пушку с линии штрафной, но Бущан умудрился дотянуться и отбить мяч, который, угодив в перекладину, упал около вратарской. Пандев, в борьбе за мяч, на долю секунды опередил Караваева, который, пытаясь вынести круглый, попал в ногу македонцу. Удар с "точки" Алиоски Бущан взял, но на добивание уже не успел - 2:1.

После гола македонцы побежали отыгрываться, а вот украинцы, казалось, немного растеряли уверенность в своих силах и стали куда больше ошибаться на своей половине.

Мог немного сбить нервозность матча Цыганков, который вышел на 70-й минуте вместо Ярмоленко. Малиновский вывел того на убойную позицию, но вингер "Динамо" метров с 10 слету пробил мимо ворот.

А за 10 минут до конца уже украинцы получили право на пенальти. Малиновский выполнял штрафной с фланга, а македонский игрок Аврамовский в стенке выставил руку, куда мяч и попал. Момент уже заиграли, но через минуту VAR подсказал рефери, который лично побежал смотреть повтор. После пересмотра момента судья указал на "точку". Штраф подошел бить Малиновский, но не сумел переиграть Димитриевски.

В итоге концовка матча осталась достаточно нервной и на последней добавленной минуте все тот же Трайковский опасно стрелял из-за пределов штрафной. Мяч прошел мимо. Как результат - важная и первая с 2012 года победа украинцев на чемпионатах Европы.

После двух матчей в активе украинцев 3 очка, но пока подопечные Шевченко занимают третье место в группе C из-за худшей разницы забитых-пропущенных с Астрией. Сегодня австрийцы в 22:00 сыграют с Нидерландами.