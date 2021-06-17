Повалены деревья и затоплены улицы: в Мариуполе потоп
Гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.
Об этом сообщает местное издание mrpl.city.
Улицы города затопило водой. Из-за сильных порывов ветра валило деревья и рвало провода. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.
Так же вода течет в квартирах, подъездах. Кроме того, мариупольцы сообщили, что в считанные часы дождевой водой затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле "Самолета".
В Кальмиусском районе высокая тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы.
Из-за ливня в Мариуполе осложнено движение транспорта.
Напомним, сегодня ночью ливень затопил улицы оккупированной Керчи.
Отметим, в течение прошлой недели по Украине шли дожди с грозами. Из-за непогоды были затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.