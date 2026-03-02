Платити доведеться менше? Meest Пошта змінила правила й тарифи для клієнтів

Meest Пошта оновила тарифи та деякі правила на доставку по Україні з 1 березня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поштово-логістичного оператора.
Згідно з інформацією компанії, з 1 березня 2026 року застосовуються оновлені тарифи на доставку по Україні.
Ознайомитись з оновленим прайс-листом можна онлайн - на сайті Meest Пошта.
Уточнюється, що запроваджені зміни передбачають:
Серед основних оновлень поштово-логістичного оператора - новий ваговий діапазон.
Так, у тарифній сітці виділено окрему категорію - до 5 кг.
"Посилки вагою 2-5 кг становлять значну частину відправлень на ринку, тому деталізація цієї категорії дозволяє точніше розраховувати вартість доставки", - пояснили українцям.
Окремий тариф було запроваджено в межах одного обласного центру.
Клієнтам Meest Пошта пояснили, що для доставки в межах одного обласного центру відтепер передбачено окрему тарифну позицію - з нижчою вартістю порівняно з міжміськими відправленнями.
Ще одна зміна - єдиний тариф для:
"Доставка до населених пунктів, розташованих поблизу обласних центрів, тарифікується на рівні міста - без додаткових надбавок", - розповіли у компанії.
Було також створено окрему тарифну сітку для поштоматів Meest.
"Умови доставки через поштомати структуровано окремо, що дозволяє обирати зручний формат відправлення та отримання посилок", - повідомили клієнтам.
Насамкінець було збільшено суму включеного страхування.
Йдеться про те, що автоматичне страхування відправлень:
