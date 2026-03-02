UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Платити доведеться менше? Meest Пошта змінила правила й тарифи для клієнтів

Поштово-логістичний оператор Meest оновив тарифи на доставку (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Meest Пошта оновила тарифи та деякі правила на доставку по Україні з 1 березня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поштово-логістичного оператора.

Що саме змінилось для клієнтів Meest Пошта

Згідно з інформацією компанії, з 1 березня 2026 року застосовуються оновлені тарифи на доставку по Україні.

Ознайомитись з оновленим прайс-листом можна онлайн - на сайті Meest Пошта.

Уточнюється, що запроваджені зміни передбачають:

  • більш детальну тарифну сітку;
  • більш чіткий розподіл вартості - залежно від ваги відправлення й напрямку доставки.

Meest Пошта оновила тарифи для всіх клієнтів (інфографіка: meestposhta.com.ua)

Новий ваговий діапазон

Серед основних оновлень поштово-логістичного оператора - новий ваговий діапазон.

Так, у тарифній сітці виділено окрему категорію - до 5 кг.

"Посилки вагою 2-5 кг становлять значну частину відправлень на ринку, тому деталізація цієї категорії дозволяє точніше розраховувати вартість доставки", - пояснили українцям.

Рекомендований розмір посилок (інфографіка: meestposhta.com.ua)

Окремий тариф для обласного центру

Окремий тариф було запроваджено в межах одного обласного центру.

Клієнтам Meest Пошта пояснили, що для доставки в межах одного обласного центру відтепер передбачено окрему тарифну позицію - з нижчою вартістю порівняно з міжміськими відправленнями.

Єдиний тариф для "групи" населених пунктів

Ще одна зміна - єдиний тариф для:

  • обласних центрів;
  • населених пунктів поруч із ними.

"Доставка до населених пунктів, розташованих поблизу обласних центрів, тарифікується на рівні міста - без додаткових надбавок", - розповіли у компанії.

Ціни в межах обласного центру та між містами (інфографіка: meestposhta.com.ua)

Окремі правила для поштоматів

Було також створено окрему тарифну сітку для поштоматів Meest.

"Умови доставки через поштомати структуровано окремо, що дозволяє обирати зручний формат відправлення та отримання посилок", - повідомили клієнтам.

Сума включеного страхування

Насамкінець було збільшено суму включеного страхування.

Йдеться про те, що автоматичне страхування відправлень:

  • підвищили до 500 гривень;
  • включили у базовий тариф - без додаткової оплати.

Переваги тарифів Meest (інфографіка: meestposhta.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" закриває кілька відділень у Запорізькій області та пояснювали, куди тепер звертатись людям.

Крім того, ми повідомляли, що єдиний національний оператор поштового зв'язку знизив вартість доставки для деяких користувачів.

Читайте також, що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" під час відключень світла.

