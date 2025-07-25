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Конкуренція на логістичному ринку: чому Україні потрібна реальна альтернатива

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 13:11
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Конкуренція на логістичному ринку: чому Україні потрібна реальна альтернатива Фото: чому Україні потрібна реальна альтернатива в контексті конкуренції на логістичному ринку
Андрій Хоменко
Андрій Хоменко
заступник генерального директора Meest Пошта

Один гравець — 75% ринку. Чому це ризик для бізнесу, споживачів та держави, і яку альтернативу пропонує Meest — детальніше читайте в колонці заступника генерального директора Meest Пошта Андрія Хоменка.

На перший погляд, український ринок поштової логістики виглядає розвинутим: безліч точок видачі, швидка доставка, цифрові сервіси. Але за фасадом швидкості — одна важлива проблема: відсутність вибору.

За даними НКРЗІ за I квартал 2025 року, один гравець контролює 75% ринку доходів і 64% обсягу поштових відправлень. Це рівень концентрації, який у ЄС і США вважається критичним з точки зору конкуренції. У Польщі, Німеччині, Франції ринок розділений між 3-5 гравцями, що створює здорову конкуренцію, змушує компанії розвивати сервіси, а не диктувати правила.

В Україні ситуація інша. За лідером із часткою 75% іде державна Укрпошта з 16%, а третім гравцем є Meest Пошта з часткою 5%. Це суттєвий розрив, який впливає на всіх — від малого продавця на маркетплейсі до великого рітейлу.

Конкуренція на логістичному ринку: чому Україні потрібна реальна альтернатива

Менше вибору, більше залежностей

Для українського поштово-логістичного ринку таке домінування створює низку ризиків.

Відсутність опцій. Без реальної альтернативи бізнеси — бренди, ритейлери, маркетплейси — не можуть контролювати доставку безпосередньо до покупця. Безальтернативність на фінальних стадіях означає додаткові складності: у задоволенні потреб клієнтів, збереженні їхньої лояльності та залученні нової аудиторії.

Ризик зловживань. Велика частка ринку означає велику кількість клієнтів — коли таку ситуацію створює один гравець, виникає ризик зловживання ринковим становищем. Умови співпраці — тарифи, компенсації та інші важливі умови співпраці — можуть фактично диктуватися, а партнери — не мати змоги вести переговори — бо банально немає опції "піти до іншого". Це актуальна проблема навіть для Європи, де за рівнем конкуренції прискіпливо слідкують. Наприклад, у 2023 році Єврокомісія оновила свої підходи, підкресливши, що великі компанії можуть диктувати умови ринку і зловживати своїм становищем, тож такі дії мають ретельно відстежуватися.

Додаткові витрати. Будь-якому бізнесу потрібна диверсифікація, особливо у сфері логістики. Коли альтернативи немає, великі е-commerce та рітейл-гравці змушені вкладати ресурси в паралельну логістику (склади, дропи, PUDO) — лише для того, щоб мати хоч мінімальний простір для маневру. Це зменшує прибуток та гальмує зростання.

Критичним стає момент, коли у партнера виникають технічні, економічні чи регуляторні проблеми. У такій ситуації тисячі бізнесів опиняються майже в безвиході, бо банально нема на кого перенаправити трафік.

Залежність від фінансових сервісів. Ще одна особливість українського поштово-логістичного ринку полягає у тому, що разом із логістичною інфраструктурою лідер ринку контролює значну частку платіжного трафіку е-commerce через фінансову компанію з власного холдингу.

Для тисяч українських онлайн-продавців типовою опцією для післяплати є одна компанія. У 2023–2024 роках вона обробляла понад 110 млн транзакцій щороку на суму більш як 80 млрд грн. Така концентрація одночасно і логістики, і платежів в одній системі обмежує незалежність маркетплейсів і продавців, створюючи для них додаткову вразливість у разі збоїв, змін політики або комісій.

Шлях до диверсифікації

Для нас у Meest ПОШТА пропозиція альтернативи на ринку — це стратегічний напрям. Саме тому останнім часом ми робимо особливий акцент на масштабних партнерствах з українськими лідерами у сфері е-commerce та рітейлу — щоб запропонувати більше опцій як бізнесам, так і споживачам.

Основні напрямки:

  • Партнерська мережа видачі: понад 5000 точок у кав’ярнях, АЗС, магазинах, без необхідності будувати складну інфраструктуру.
  • Кооперація з лідерами ринку: ROZETKA, Епіцентр, Сільпо, OKKO — логістичні сервіси Meest інтегруються безпосередньо в офлайн- і онлайн-простір партнерів.
  • Спеціальні тарифи для малого бізнесу: наприклад, на Prom.ua — тариф без додаткових комісій за післяплату, зручна інтеграція, підтримка продавців.
  • Інфраструктура для масштабування: Meest активно інвестує у розширення PUDO-моделі, дропшип-інтеграції, а також API-інструменти для маркетплейсів.

Наша модель — це інфраструктура з людським обличчям. Вона гнучка, недорога і зручна. І головне — вона вже працює.Ринок потребує конкуренції. Бізнес — альтернатив. Українці — вибору. Саме тому ми в Meest щодня будуємо іншу пошту. Альтернативну. Вільну. З українським серцем.

Чому це важливо для ринку

Українська логістика не може бути побудована навколо одного гравця.
Конкуренція — це не лише про вибір. Це про стійкість системи, цінову справедливість і стимул до інновацій.

Чим більше бізнесів підтримують альтернативу, тим швидше український поштовий ринок стане схожим на європейський — відкритий, ефективний і чесний.

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