"Укрпошта" закриває кілька відділень у Запорізькій області: куди тепер звертатись людям

"Укрпошта" закриває свої відділення у двох населених пунктах Запорізької області через "неприйнятні ризики" для людей. Отримати послуги їхні мешканці зможуть в іншому селі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Де саме закривають відділення "Укрпошти"

Згідно з інформацією посадовця, в "Укрпошті" схвалили непросте рішення - закрити відділення у двох населених пунктах Пологівського району Запорізької області:

у місті Оріхів;

у селі Преображенка.

"Бувають дні для важких рішень. Сьогодні - саме такий", - визнав Смілянський.

Він зауважив, що "Укрпошта" понад два роки "залишалася єдиною компанією", яка продовжувала там працювати.

Наскільки небезпечна ситуація в цих локаціях

"Минулого разу, коли я був в Оріхові, щоб нагородити наших героічних працівників, з 20-тисячного міста залишалося трохи більше 800 мешканців - і, звісно, наші хлопці та дівчата із ЗСУ", - поділився очільник компанії.

Він зауважив, що поштовики - попри вкрай складну ситуацію - "до останнього відмовлялися залишати своїх клієнтів".

"Їхня мужність викликає глибоку повагу. Але безпека людей - і наших працівників, і мешканців - має бути в пріоритеті", - наголосив Смілянський.

Він розповів також, що за останній тиждень "Укрпошта" втратила там автівку.

"Ще одне авто втратила місцева ВЦА, намагаючись нам допомогти. Тож, на жаль, працювати в цих населенних пунктах стало не просто небезпечно - це стало неприйнятним ризиком", - наголосив гендиректор компанії.

В Оріхові та Преображенці стало занадто небезпечно (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Де можуть отримати послуги місцеві мешкаці

Смілянський розповів, що "переважна більшість пенсій і "Зимової підтримки" вже виплачена" (станом на 18 лютого 2026 року).

При цьому "Укрпошта" продовжить обслуговувати мешканців Оріхова та Преображенки в селі Таврійське.

Село Таврійське Запорізької області (карта: google.com/maps)

"Наші працівники зараз визначаються, де хочуть продовжити роботу. А ми, звісно, дуже сподіваємося, що обов'язково повернемося - тим більше, що наші ЗСУ мають певні успіхи на цьому напрямку", - наголосив очільник "Укрпошти".

Насамкінець він подякував усій команді компанії - територіальним менеджерам, водіям, начальникам, операторам та листоношам - за їхню роботу.

"Подяка ВЦА Запоріжжя, Івану Федорову з Оріхова за постійну підтримку! Впевнений: до скорої зустрічі", - додав посадовець.

Публікація Смілянського (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)