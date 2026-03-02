Платить придется меньше? Meest Почта изменила правила и тарифы для клиентов

Что именно изменилось для клиентов Meest Почта

Согласно информации компании, с 1 марта 2026 года применяются обновленные тарифы на доставку по Украине.

Ознакомиться с обновленным прайс-листом можно онлайн - на сайте Meest Почта.

Уточняется, что введенные изменения предусматривают:

более подробную тарифную сетку;

более четкое распределение стоимости - в зависимости от веса отправления и направления доставки.

Meest Почта обновила тарифы для всех клиентов (инфографика: meestposhta.com.ua)

Новый весовой диапазон

Среди основных обновлений почтово-логистического оператора - новый весовой диапазон.

Так, в тарифной сетке выделена отдельная категория - до 5 кг.

"Посылки весом 2-5 кг составляют значительную часть отправлений на рынке, поэтому детализация этой категории позволяет точнее рассчитывать стоимость доставки", - объяснили украинцам.

Рекомендуемый размер посылок (инфографика: meestposhta.com.ua)

Отдельный тариф для областного центра

Отдельный тариф был введен в пределах одного областного центра.

Клиентам Meest Почта объяснили, что для доставки в пределах одного областного центра отныне предусмотрена отдельная тарифная позиция - с более низкой стоимостью по сравнению с междугородними отправлениями.

Единый тариф для "группы" населенных пунктов

Еще одно изменение - единый тариф для:

областных центров;

населенных пунктов рядом с ними.

"Доставка в населенные пункты, расположенные вблизи областных центров, тарифицируется на уровне города - без дополнительных надбавок", - рассказали в компании.

Цены в пределах областного центра и между городами (инфографика: meestposhta.com.ua)

Отдельные правила для почтоматов

Была также создана отдельная тарифная сетка для почтоматов Meest.

"Условия доставки через почтоматы структурированы отдельно, что позволяет выбирать удобный формат отправки и получения посылок", - сообщили клиентам.

Сумма включенного страхования

В завершение была увеличена сумма включенного страхования.

Речь идет о том, что автоматическое страхование отправлений:

повысили до 500 гривен ;

; включили в базовый тариф - без дополнительной оплаты.

Преимущества тарифов Meest (инфографика: meestposhta.com.ua)