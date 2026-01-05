"Укрпошта" знизила вартість доставки: хто тепер може платити менше
Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - знизив вартість доставки для деяких користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу акціонерного товариства.
Хто може платити за доставку "Укрпошти" менше
Громадянам розповіли, що "Укрпошта" запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM.
Йдеться про українську CRM-систему для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні, яка дозволяє:
- централізувати комунікацію з клієнтами;
- обробляти замовлення;
- керувати продажами;
- синхронізувати дані з маркетплейсами;
- автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.
"Укрпошта" послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни", - повідомили у компанії.
Як визначається вартість послуг для підприємців
Згідно з наданою українцям інформацією, національний поштовий оператор доставляє замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 гривень здебільшого за 1-3 дні.
Зазначається, що вартість послуг для підприємців визначається за тарифом "Базовий".
При цьому строки обробки відправлень відповідають умовам "Пріоритетний".
"Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM", - уточнили в "Укрпошті".
Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.
"Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року", - підсумували у прес-службі "Укрпошти".
Нагадаємо, у жовтні 2025 року "Укрпошта" знизила тарифи на доставку до США (на $1,5-$2), а також збільшила граничну вагу PRIME-відправлень із 2 кг до 5 кг для Великої Британії та ще п'яти країн світу.
Дещо пізніше "Укрпошта" знизила ціни на доставку ще у 12 країн світу.
Крім того, у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.
Читайте також про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл - як можна заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).