Від зарядки й Wi-Fi до інгаляцій: що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" без світла

Відділення "Нової пошти" в населених пунктах України готові допомагати людям і ділитися електроенергією навіть попри критичний стан енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Facebook.

Що саме можуть зробити українці у відділеннях НП

"Попри критичний стан енергетики, відділення "Нової пошти" готові допомагати та ділитися електроенергією", - повідомили у компанії.

Зазначається, зокрема, що допоки вистачає потужностей генераторів, люди можуть підзарядити:

телефон;

ноутбук;

планшет;

навушники;

павербанк.

Крім того, у відділеннях НП під час відключень світла можна:

під'єднатись до "місцевого" Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;

зняти готівку (з комісією, без комісії - з карт NovaPay);

для мам і дітей - скористатись небулайзером для інгаляції.

Які пристрої у НП просять не використовувати

Водночас прес-служба компанії звернулась до громадян із важливим проханням: не підключати у відділеннях "Нової пошти" пристрої з великим споживанням.

"Щоб енергії вистачило всім", - пояснили українцям.

Йдеться, зокрема, про:

фени;

зарядні станції понад 300 Вт/год;

інші "потужні" прилади.

"Ми поруч - навіть коли світла немає", - підсумували у НП.

Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

НС в енергетичній сфері в Україні

Режим надзвичайної ситуації (НС) в енергетичній сфері в Україні було оголошено на тлі поєднання:

масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі;

сильних морозів.

Такі умови спричинили серйозні перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням у різних регіонах.

16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.

Тим часом сервіс Uklon запрацював цілодобово у 19 містах України.