Від зарядки й Wi-Fi до інгаляцій: що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" без світла
Відділення "Нової пошти" в населених пунктах України готові допомагати людям і ділитися електроенергією навіть попри критичний стан енергетичної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Facebook.
Що саме можуть зробити українці у відділеннях НП
"Попри критичний стан енергетики, відділення "Нової пошти" готові допомагати та ділитися електроенергією", - повідомили у компанії.
Зазначається, зокрема, що допоки вистачає потужностей генераторів, люди можуть підзарядити:
- телефон;
- ноутбук;
- планшет;
- навушники;
- павербанк.
Крім того, у відділеннях НП під час відключень світла можна:
- під'єднатись до "місцевого" Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;
- зняти готівку (з комісією, без комісії - з карт NovaPay);
- для мам і дітей - скористатись небулайзером для інгаляції.
Які пристрої у НП просять не використовувати
Водночас прес-служба компанії звернулась до громадян із важливим проханням: не підключати у відділеннях "Нової пошти" пристрої з великим споживанням.
"Щоб енергії вистачило всім", - пояснили українцям.
Йдеться, зокрема, про:
- фени;
- зарядні станції понад 300 Вт/год;
- інші "потужні" прилади.
"Ми поруч - навіть коли світла немає", - підсумували у НП.
Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)
НС в енергетичній сфері в Україні
Режим надзвичайної ситуації (НС) в енергетичній сфері в Україні було оголошено на тлі поєднання:
- масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі;
- сильних морозів.
Такі умови спричинили серйозні перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням у різних регіонах.
16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.
При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.
Тим часом сервіс Uklon запрацював цілодобово у 19 містах України.
Нагадаємо, раніше міністр Денис Шмигаль повідомив, що четвер, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.
Тим часом у МВС дали важливі поради українцям через надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.
Читайте також про НС в енергетиці в цілому - які обмеження зняті та що змінилось для українців.