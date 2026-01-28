ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Від зарядки й Wi-Fi до інгаляцій: що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" без світла

Середа 28 січня 2026 13:46
UA EN RU
Від зарядки й Wi-Fi до інгаляцій: що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" без світла "Нова пошта" допомагає людям під час відключень світла (фото: t.me/novapostcorp)
Автор: Ірина Костенко

Відділення "Нової пошти" в населених пунктах України готові допомагати людям і ділитися електроенергією навіть попри критичний стан енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Facebook.

Що саме можуть зробити українці у відділеннях НП

"Попри критичний стан енергетики, відділення "Нової пошти" готові допомагати та ділитися електроенергією", - повідомили у компанії.

Зазначається, зокрема, що допоки вистачає потужностей генераторів, люди можуть підзарядити:

  • телефон;
  • ноутбук;
  • планшет;
  • навушники;
  • павербанк.

Крім того, у відділеннях НП під час відключень світла можна:

  • під'єднатись до "місцевого" Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;
  • зняти готівку (з комісією, без комісії - з карт NovaPay);
  • для мам і дітей - скористатись небулайзером для інгаляції.

Які пристрої у НП просять не використовувати

Водночас прес-служба компанії звернулась до громадян із важливим проханням: не підключати у відділеннях "Нової пошти" пристрої з великим споживанням.

"Щоб енергії вистачило всім", - пояснили українцям.

Йдеться, зокрема, про:

  • фени;
  • зарядні станції понад 300 Вт/год;
  • інші "потужні" прилади.

"Ми поруч - навіть коли світла немає", - підсумували у НП.

Від зарядки й Wi-Fi до інгаляцій: що можна зробити у відділеннях &quot;Нової пошти&quot; без світлаПублікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

НС в енергетичній сфері в Україні

Режим надзвичайної ситуації (НС) в енергетичній сфері в Україні було оголошено на тлі поєднання:

  • масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі;
  • сильних морозів.

Такі умови спричинили серйозні перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням у різних регіонах.

16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.

Тим часом сервіс Uklon запрацював цілодобово у 19 містах України.

Нагадаємо, раніше міністр Денис Шмигаль повідомив, що четвер, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Тим часом у МВС дали важливі поради українцям через надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.

Читайте також про НС в енергетиці в цілому - які обмеження зняті та що змінилось для українців.

Інтернет Новая почта інгаляція посилки послуги Електроенергія Поради Відключеня світла Блекаут Зарядка
