Плани щодо фортифікацій в Україні та ЗСУ зупинили наступ РФ: новини за 11 березня

Учора, 11 березня 2024 року, президент Володимир Зеленський розповів про масштабні плани щодо фортифікацій в Україні та про успіх ЗСУ щодо зупинки наступу РФ.

Війна Росії проти України: останні новини

Три смуги завдовжки 2 тисячі км. Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій

Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.Зокрема, обговорювалися ситуація на фронті та фортифікації.

"Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", - заявив він.

Крім того, на Ставці заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво. Інша важлива тема - фортифікації", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів - масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - додав президент.

Ситуація набагато краща. Україна зупинила наступ Росії, - Зеленський

Українським захисникам вдалося зупинити просування російських окупантів. Ситуація стала набагато кращою.

За словами президента Зеленського, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці".

"У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що "наступ Росії було зупинено", а її армія "перебуває в процесі втрати великої кількості життєво важливих сил".

Але Зеленський попередив, що такі твердження можуть втратити свою актуальність "через місяць чи тиждень", якщо наша країна не отримає достатньої допомоги.

Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

У зв'язку з цим глава держави звернув увагу на перевагу Росії у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати таке озброєння.

Україна зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли, - Столтенберг

Україна зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше. І це показує стратегічну помилку глави Кремля Володимира Путіна, яку він зробив, вторгнувшись в країну.

"Україна стане союзником НАТО. Питання не "якщо", а "коли" стане", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, Україна зараз ближче до членства, ніж будь-коли раніше, і це також демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив президент РФ Володимир Путін, коли вторгся в Україну.

"Бо, як ви пам'ятаєте, його метою було не дати Україні рухатися у бік НАТО і ЄС. Він зажадав, щоб Альянс зробив заяву, фактично підписало договір з Росією про те, що не повинно бути подальшого розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи. А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", - констатував він.

Росія виробляє для війни з Україною втричі більше снарядів, ніж США та Європа, - CNN

Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США та Європа здатні поставити Києву, що є ключовою перевагою напередодні нового російського наступу в Україні цього року.

Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 млн на рік, згідно з оцінками розвідки НАТО про російське оборонне виробництво, надане CNN, а також джерел, знайомих зі спробами Заходу озброїти Україну. У сукупності США та Європа здатні виробляти лише близько 1,2 млн. боєприпасів щорічно для відправки до Києва, повідомив CNN високопоставлений представник європейської розвідки.

Американські військові поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року - менше половини щомісячного виробництва Росії - і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України у розмірі 60 млрд доларів застопорилося в Конгресі, сказав високопосадовець.

"Те, що ми зараз ведемо - це виробнича війна", - сказав CNN високопосадовець НАТО. "Вихід в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона підготовлена до ведення цієї війни".

Офіційні особи кажуть, що Росія наразі випускає близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як з української сторони – лише 2 тисячі на день. За словами представника європейської розвідки, у деяких місцях уздовж тисячокілометрового фронту це співвідношення ще гірше.

Як зазначає CNN, дефіцит спостерігається, у найнебезпечніший момент для воєнних дій України з того часу, як Росія напала на Київ у лютому 2022 року. Американські гроші на озброєння України закінчилися, а республіканська опозиція у Конгресі фактично заблокувала виділення коштів.

Тим часом Росія нещодавно захопила українське місто Авдіївку і, на загальну думку, має ініціативу на полі бою. Україна бореться не лише з нестачею боєприпасів, а й з дедалі більшим браком живої сили на передовій.

США та їхні союзники передали Україні низку сучасних систем, у тому числі танк М-1 "Абрамс", а незабаром і винищувачі F-16. Але військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, буде виграно або програно залежно від того, хто випустить більше артилерійських снарядів.

"Проблема номер один, яку ми зараз спостерігаємо - це боєприпаси", - сказав представник НАТО. "Це артилерійські снаряди, тому що саме тут Росія справді отримує значну виробничу перевагу та значну перевагу на полі бою".

Дрони атакували арсенал зі снарядами у Волгоградській області РФ, - ЗМІ

У Росії заявили про "атаку" дронами арсеналу з боєприпасами у Волгоградській області. Він розташований на території однієї із військових частин окупантів.

Раніше, як уточнюють автори, в Міноборони РФ встигли відзвітувати, що в ніч проти 8 березня над Волгоградською областю було збито 15 безпілотників.

Як з'ясувала ASTRA, два з них, нібито, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня № 92921). Незважаючи на те, що інцидент трапився 8 березня, про нього стало відомо лише за три дні.

"Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо постраждалих немає", - констатує ASTRA, додаючи, що не має інформації про руйнування.

До польотів на F-16 до літа будуть готові 12 українських пілотів, але винищувачів на всіх не вистачить, - NYT

Дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

Винищувачі F-16 готові, а льотчики-інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів польотам на бойових літаках F-16.

"Але є одна заковика: українські пілоти ще не прибули, попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря для захисту своєї країни від дедалі смертоносніших російських ударів", - ідеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що поки неясно, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.

"Це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах", - ідеться в матеріалі.

Однак на той час, коли пілоти повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.

Бербок про обмін Storm Shadow на Taurus: це варіант

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus шляхом обміну кільцями.

"Це був би варіант", - заявила вона.

Міністр зазначила, що подібний обмін кільцями вже мав місце щодо інших матеріалів.

"Обмін кільцями - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому", - сказала Бербок.

Канцлер Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як до непрямої форми військової допомоги на початку війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Без рішення Конгресу допомога Україні від США не зможе поновитися, - Байден

Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.

У бюджеті президент Джо Байден повторив свій заклик негайно виділити гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу 92 млрд доларів на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

"Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких з найбільш уразливих районів світу", - наголосив президент.

За його словами, проект бюджету на 2025 рік фінансовий рік не може вирішити проблему критично важливої підтримки України, для чого потрібне рішення Конгресу.

Буданов доповів Зеленському про плани РФ. Путін може посилити мобілізацію після "виборів"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських "виборів" у РФ.

"На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька запитань. Насамперед військові плани Росії. Не тільки проти нашої держави - проти інших народів теж", - йдеться в заяві.

За словами президента, спільним завданням світу є необхідність збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни.

"Можливо, він посилить мобілізацію - після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, повинен цим займатися - кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.