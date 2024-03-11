Росія зможе виробляти достатньо зброї ще кілька років, проте якість постраждає, - WSJ

У НАТО вважають, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Принаймні дві європейські військові розвідки також вважають, що Росія може виробити достатньо зброї, щоб протриматися ще кілька років.

Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі.

Однак зростання виробництва і загальний рівень військових витрат можуть виявитися нестійкими з огляду на відтік інвестицій, робочої сили і матеріалів з інших секторів російської економіки, підсумував Банк Фінляндії.

Аналіз центрального банку також показує, що значна частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припала на низькотехнологічну продукцію, таку як сталевий прокат, а не на більш складні вироби, такі як напівпровідники, у виробництві яких Росія залежить від іноземних постачальників.

Деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між нововиробленою бронетехнікою і старими моделями, вивезеними зі зберігання і відремонтованими.

Так, танковий завод "Омсктрансмаш" виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускали з 1970-х років, і Т-54/55, вперше розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такі хороші за якістю, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.

Росія перебудовується на "військові рейки"

У Росії у бюджеті на 2024 рік ухвалили рекордні витрати на армію. Кремлівська влада направила третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промисловий комплекс. Це сталося вперше із часів розпаду СРСР.

Раніше Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет військових видатків Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів). Це відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% 2021 року до вторгнення в Україну.

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