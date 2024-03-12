Планы по фортификациям в Украине и ВСУ остановили наступление РФ: новости за 11 марта

Вчера, 11 марта 2024 года, президент Владимир Зеленский рассказал о масштабных планах по фортификациям в Украине и об успехе ВСУ по остановке наступления РФ.

Война России против Украины: последние новости

Три полосы протяженностью 2 тысячи км. Зеленский рассказал о масштабных планах по фортификациям

Президент Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, обсуждалась ситуация на фронте и фортификации.

"Ставка. Детальные сводки от командования о ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты", - заявил он.

Кроме того, на Ставке заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство. Другая важная тема - фортификации", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль представил отчет о темпах возведения новых оборонительных рубежей.

"Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - добавил президент.

Ситуация гораздо лучше. Украина остановила наступление России, - Зеленский

Украинским защитникам удалось остановить продвижение российских окупантов. Ситуация стала гораздо лучше.

По словам президента Зеленского, ситуация на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца".

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе потери большого количества жизненно важных сил".

Но Зеленский предупредил, что такие утверждения могут потерять свою актуальность "через месяц или неделю", если наша страна не получит достаточной помощи.

Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а потом зашли.

В связи с этим глава государства обратил внимание на преимущество России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо, - Столтенберг

Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде. И это показывает стратегическую ошибку главы Кремля Владимира Путина, которую он совершил, вторгнувшись в страну.

"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда" станет", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде, и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся в Украину.

"Потому что, как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделал заявление, фактически подписал договор с Россией о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет любой страны Европы. А сейчас он получил противоположное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде", - констатировал он.

Россия производит для войны с Украиной втрое больше снарядов, чем США и Европа, - CNN

Россия производит почти втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа способны поставить Киеву, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления в Украине в этом году.

Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год, согласно оценкам разведки НАТО о российском оборонном производстве, предоставленное CNN, а также источников, знакомых с попытками Запада вооружить Украину. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 млн. боеприпасов ежегодно для отправки в Киев, сообщил CNN высокопоставленный представитель европейской разведки.

Американские военные поставили себе цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года - меньше половины ежемесячного производства России - и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 млрд долларов застопорилось в Конгрессе, сказал чиновник.

"То, что мы сейчас ведем - это производственная война", - сказал CNN высокопоставленный чиновник НАТО. "Выход в Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена к ведению этой войны".

Официальные лица говорят, что Россия сейчас выпускает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как с украинской стороны - только 2 тысячи в день. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль тысячекилометрового фронта это соотношение еще хуже.

Как отмечает CNN, дефицит наблюдается в самый опасный момент для военных действий Украины с тех пор, как Россия напала на Киев в феврале 2022 года. Американские деньги на вооружение Украины закончились, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически заблокировала выделение средств.

Между тем Россия недавно захватила украинский город Авдеевку и, по общему мнению, имеет инициативу на поле боя. Украина борется не только с нехваткой боеприпасов, но и со все большей нехваткой живой силы на передовой.

США и их союзники передали Украине ряд современных систем, в том числе танк М-1 "Абрамс", а вскоре и истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Проблема номер один, которую мы сейчас наблюдаем - это боеприпасы", - сказал представитель НАТО. "Это артиллерийские снаряды, потому что именно здесь Россия действительно получает значительное производственное преимущество и значительное преимущество на поле боя".

Дроны атаковали арсенал со снарядами в Волгоградской области РФ, - СМИ

В России заявили об "атаке" дронами арсенала с боеприпасами в Волгоградской области. Он расположен на территории одной из воинских частей окупантов.

Ранее, как уточняют авторы, в Минобороны РФ успели отчитаться, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью было сбито 15 беспилотников.

Как выяснила ASTRA, два из них, якобы, упали на территорию воинской части 57229/51 в поселке Котлубань (бывшая № 92921). Несмотря на то, что инцидент произошел 8 марта, о нем стало известно только через три дня.

"Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно пострадавших нет", - констатирует ASTRA, добавляя, что не располагает информацией о разрушениях.

К полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но истребителей на всех не хватит, - NYT

Двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевымвылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

Истребители F-16 готовы, а летчики-инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов полетам на боевых самолетах F-16.

"Но есть одна загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлым летом о том, что центр сыграет решающую роль в поднятии их в воздух для защиты своей страны от все более смертоносных российских ударов", - говорится в материале.

При этом отмечается, что пока неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре, расположенном на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на истребителях.

"Это не означает, что украинские пилоты не готовятся. Ожидается, что двенадцать пилотов - меньше, чем полная эскадрилья - будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах", - говорится в материале.

Однако к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено лишь шесть F-16.

Бербок об обмене Storm Shadow на Taurus: это вариант

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта для предложения своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты Taurus путем обмена кольцами.

"Это был бы вариант", - заявила она.

Министр отметила, что подобный обмен кольцами уже имел место в отношении других материалов.

"Обмен кольцами - это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другими материалами некоторое время назад", - сказала Бербок.

Канцлер Олаф Шольц уже прибегал к бартеру как к косвенной форме военной помощи в начале войны в Украине, когда он еще не хотел отправлять в Украину боевые танки Leopard 2.

Без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться, - Байден

Соединенные Штаты Америки не смогут восстановить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс.

В бюджете президент Джо Байден повторил свой призыв немедленно выделить деньги для помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден напомнил, что он еще в прошлом году запросил у Конгресса 92 млрд долларов на нужды национальной безопасности, который включал деньги для Украины. Запрос также позволит сделать значительные инвестиции в американскую оборонную промышленную базу, что поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.

"Если Конгресс не примет решение по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, предоставлять крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК или поддерживать жизненно важную помощь и развитие в некоторых из наиболее уязвимых районов мира", - подчеркнул президент.

По его словам, проект бюджета на 2025 финансовый год не может решить проблему критически важной поддержки Украины, для чего требуется решение Конгресса.

Буданов доложил Зеленскому о планах РФ. Путин может усилить мобилизацию после "выборов"

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских "выборов" в РФ.

"На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы России. Не только против нашего государства - против других народов тоже", - говорится в заявлении.

По словам президента, общей задачей мира является необходимость сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.

"Возможно, он усилит мобилизацию - после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься - каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.