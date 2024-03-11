Буданов доповів Зеленському про плани РФ. Путін може посилити мобілізацію після "виборів"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських "виборів" у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського .

"На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька запитань. Насамперед військові плани Росії. Не тільки проти нашої держави - проти інших народів теж", - йдеться в заяві.

За словами президента, спільним завданням світу є необхідність збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни.

"Можливо, він посилить мобілізацію - після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, повинен цим займатися - кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Також у Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах президента РФ".