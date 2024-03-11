Україна зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли, - Столтенберг

Україна зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше. І це показує стратегічну помилку глави Кремля Володимира Путіна, яку він зробив, вторгнувшись в країну.

"Україна стане союзником НАТО. Питання не "якщо", а "коли" стане", - сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна зараз ближче до членства, ніж будь-коли раніше, і це також демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив президент РФ Володимир Путін, коли вторгся в Україну.

"Бо, як ви пам'ятаєте, його метою було не дати Україні рухатися у бік НАТО і ЄС. Він зажадав, щоб Альянс зробив заяву, фактично підписало договір з Росією про те, що не повинно бути подальшого розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи. А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", - констатував він.

Україна та НАТО

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

До цього часу звучать доволі суперечливі заяви щодо строків вступу України в НАТО. Наприклад, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане нещодавно заявляв, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте поки не можна сказати, коли саме. Свого часу сам Столтенберг зазначав, що Україна не зможе приєднатися до НАТО до завершення війни.

Додамо, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада 2023 року надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу.