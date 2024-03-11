Українцям на окупованих територіях загрожує депортація, - британська розвідка

Українцям, які в окупації відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація до відділених областей Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, за даними МВС Росії, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України проживає близько 2,8 млн жителів, які наразі є власниками російських паспортів. Росія ставить доступ до послуг у цих регіонах, включаючи соціальні послуги та охорону здоров'я за умови отримання російських паспортів.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін видав указ, згідно з яким жителі ТОТ, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати у ТОТ лише до 1 липня 2024 року.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що будь-які особи у ТОТ після цієї дати, які не мають російського паспорта, будуть депортовані або затримані. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва вказує на те, що окремі особи можуть бути депортовані у віддалені райони Росії.

"Кремль проводить невпинну політику русифікації у ТОТ. В іншому указі про військові округи від 26 лютого 2024 року йдеться, що ТОТ тепер увійде до складу Південного військового округу Росії. Кремль прагне зробити інтеграцію ТОТ до складу Російської Федерації незворотною", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що видача російського паспорта українцям на окупованих територіях має вважатися процедурою, яка відбулася в насильницький спосіб. Тому не можна називати усіх громадян, які отримали паспорти, РФ злочинцями.

Крім того, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українців, які в окупації отримали російський паспорт, щоб вижити, не переслідуватимуть за законом. Однак колаборантам доведеться відповідати.