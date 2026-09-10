"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат

В Україні найближчим часом можуть виникнути затримки із соцвиплатами. Це станеться, якщо парламент не підтримає законопроєкти, необхідні для залучення фінансування від ЄС та МВФ.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепки Ольги Василевської-Смаглюк.

За словами очільника Мінфіну, через обмежену ліквідність державного бюджету уряд уже змушений відтерміновувати частину видатків. Подальша стабільність фінансування напряму залежить від ухвалення критично важливих законів.

"Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання", - сказав Марченко.

Він пояснив, що Міністерство фінансів розробило два види заходів для роботи в умовах дефіциту коштів:

відтермінування найменш актуальних видатків на кінець року рішенням міністра;

запровадження спеціального регламенту дій уряду на період, коли бюджетних ресурсів недостатньо для покриття всіх потреб.

Що фінансуватимуть у першу чергу

У разі виникнення дефіциту грошей уряд перейде до жорсткого ранжування витрат. Абсолютним пріоритетом залишається безпека.

"Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки", - підкреслив очільник Мінфіну.

Зазначений підхід застосовуватимуть не лише до державного, а й до місцевих бюджетів. Через це в країні можуть тимчасово призупинити програми підтримки, капітальне будівництво та інші другорядні видатки, відновлення яких відбудеться лише після появи достатньої ліквідності.

Ризик інфляції та монетарного друку

Сергій Марченко застеріг, що затримки із зовнішньою допомогою можуть змусити уряд вдатися до крайніх заходів - монетарного фінансування бюджету (де-факто друк гривні).

"Затримка викличе соціальне збурення. Внаслідок цього будуть інші кроки. Ми не виключаємо монетарного фінансування з відповідною девальвацією гривні, інфляцією та іншими негативними наслідками. Сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не можемо", - резюмував він.