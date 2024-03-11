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Без рішення Конгресу допомога Україні від США не зможе поновитися, - Байден

Вашингтон, Понеділок 11 березня 2024 20:11
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Без рішення Конгресу допомога Україні від США не зможе поновитися, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету США на 2025 фінансовий рік, який представив президент США Джо Байден.

У бюджеті глава американської держави повторив свій заклик негайно виділити гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу 92 млрд доларів на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

"Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких з найбільш уразливих районів світу", - наголосив президент.

За його словами, проект бюджету на 2025 рік фінансовий рік не може вирішити проблему критично важливої підтримки України, для чого потрібне рішення Конгресу.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової та фінансової допомоги. Це пов'язано з тим, що гроші на це й досі не виділив Конгрес.

Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає 95 млрд доларів для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Така ініціатива зустріла опір у Палаті представників. Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування, оскільки він хоче, щоб допомога Україні була прив'язана до фінансування захисту кордонів від мігрантів.

Нещодавно стало відомо, що республіканці Палати представників розробляють альтернативний законопроект, але там передбачено лише близько 60 млрд доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.

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