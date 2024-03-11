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Це непокоїть. РФ використовує на фронті "зброю останньої надії": про що мова

Понеділок 11 березня 2024 12:13
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Це непокоїть. РФ використовує на фронті "зброю останньої надії": про що мова Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти на Запорізькому напрямку дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Що стосується Запорізького напрямку, можу сказати таку інформацію, яка трохи непокоїть - росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною", - заявив він.

За словами Лиховія, за весь попередній тиждень - з понеділка до неділі - було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, переважно це хлорпікрин або щось подібне.

"За вчорашню добу було девʼять таких скидів. Майже всі на Запорізькому напрямку. Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх задач у звичайний спосіб - артилерією, авіацією, FPV-дронами, вони вдаються до якоїсь "зброї останньої надії" - це хімічні отруйні речовини, коли вони хочуть таким чином викурити наших військових з окопів. Доводиться застосовувати засоби індивідуального захисту, боротися з російськими дронами, які беруть участь у цих скидах", - розповів він.

Інші подібні випадки

Минулого тижня речник Таврійського напрямку заявляв, що росіяни за день дев'ять разів скинули на позиції ЗСУ боєприпаси з хімзброєю. Засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.

З початку цього року росіяни здійснили 346 хімічних атак проти українських військових.

Аналітики ISW теж зазначали, що армія РФ дедалі частіше почала використовувати хімічну зброю проти ЗСУ.

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