Бербок про обмін Storm Shadow на Taurus: це варіант

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus шляхом обміну кільцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Це був би варіант", - заявила вона.

Міністр зазначила, що подібний обмін кільцями вже мав місце щодо інших матеріалів.

"Обмін кільцями - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому", - сказала Бербок.

Канцлер Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як до непрямої форми військової допомоги на початку війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Передісторія

Напередодні глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Великобританія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пояснив Кемерон, Лондон допускає можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон зі свого боку надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Наразі точаться дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки що виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Докладніше про те, чи таки Україна отримає німецькі далекобійні ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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