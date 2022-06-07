План России и Турции по вывозу зерна из Одессы потерпел фиаско: названа причина

Турция и Россия не смогут вывезти зерно из порта Одессы. Дело в том, что только на разминирование побережья уйдет полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, передает The Guardian.