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План России и Турции по вывозу зерна из Одессы потерпел фиаско: названа причина

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Украина, Вторник 07 июня 2022 18:24
План России и Турции по вывозу зерна из Одессы потерпел фиаско: названа причина Фото: зерно (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Турция и Россия не смогут вывезти зерно из порта Одессы. Дело в том, что только на разминирование побережья уйдет полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, передает The Guardian.

По его словам, даже если Россия снимет блокаду, тысячи мин останутся плавать у Одесского порта и в других местах.

Высоцкий также уточнил, что Украина может экспортировать максимум 2 млн тонн зерна в месяц - по сравнению с 6 млн тонн до войны - и что для разминирования потребуется время до конца года.

"Думаю, мы достигли предела, - сказал Высоцкий участникам конференции Международного совета по зерну. - Наибольший объем, который мы можем экспортировать, составляет около 2 млн тонн в месяц".

Как сообщалось, изначально о том, что Украина, Россия и Турция разработали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы сообщили российские пропагандисты. В частности, предполагалось, что Турция займется разминированием прибрежных вод в районе Одессы, а российские корабли будут сопровождать грузы до Босфора. При этом Украина не подтвердила своего участия в разработанном механизме.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Путин с легкостью может использовать торговые пути для нападения на Одессу, хотя и обещал не делать этого.

До этого Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля маловато.

Кроме того, США направили письма правительствам более 14 стран по предупреждению о том, чтобы они не покупали у России похищенное в Украине зерно.

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