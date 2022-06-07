План Росії та Туреччини щодо вивезення зерна з Одеси зазнав фіаско: названо причину

Туреччина та Росія не зможуть вивезти зерно з порту Одеси. Річ у тому, що лише на розмінування узбережжя піде півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, повідомляє The Guardian.