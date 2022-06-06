Россия и Турция договорились о разблокировании экспорта зерна без Украины, - Bloomberg
Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако, они не согласовывали свои планы с Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Bloomberg.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил, чтобы его страна помогла разминировать морские побережья рядом с Одессой в сопровождении с украинскими кораблями с зерном.
Ожидается, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудит этот план во время переговоров в Анкаре уже в эту среду.
"Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация. И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем детально проработать те варианты, о которых говорил президент (глава Кремля Владимир Путин, - ред.)", - заявил Лавров.
План между Россией и Турцией предусматривает разминирование моря и предоставление гарантий по безопасному проходу кораблей под эгидой ООН. Москва, со своей стороны, требует предоставить ей возможность инспектировать торговые суда по обустройству на них вооружения.
В то же время Украина не принимала участия в переговорах и согласованных планов.
"Заранее говоря о достижении договоренностей Россия пытается переложить ответственность на Украину. Но правда в том, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией и только Россией", - заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США направили письма правительствам более 14 стран по предупреждению о том, чтобы они не покупали у России похищенное в Украине зерно.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Путина о том, что Россия не намерена использовать торговые пути для нападения на Одессу.
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