Кулеба об обещании Путина не атаковать Украину с моря: его слова - пустой звук

Президент РФ Владимир Путин обещал не атаковать Украину с моря. Руководителю Кремля нельзя доверять, ведь его слова - пустой звук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

Он напомнил, что Путин обещал канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону не нападать на Украину, однако не сдержал своего слова.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину - за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова - пустой звук", - написал министр.