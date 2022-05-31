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Кулеба о разблокировке портов в Украине: гарантий Кремля недостаточно

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 11:23
Кулеба о разблокировке портов в Украине: гарантий Кремля недостаточно Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью Repubblica.

"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к тем, кто в нем нуждается", - сказал он.

По словам Кулебы, чтобы избежать катастрофических последствий, "разблокировка (портов, - ред.) должна быть произведена в течение двух недель".

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что для того, чтобы наладить экспорт товаров из Украины, крайне не обязательно улучшать положение России и снимать для этого ряд санкций. Достаточно, чтобы Кремль деблокировал украинские порты.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины.

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