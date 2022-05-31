Кулеба о разблокировке портов в Украине: гарантий Кремля недостаточно

Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью Repubblica.

"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к тем, кто в нем нуждается", - сказал он. По словам Кулебы, чтобы избежать катастрофических последствий, "разблокировка (портов, - ред.) должна быть произведена в течение двух недель".