США предупредили 14 стран о попытках продать им похищенное украинское зерно, - NYT
Администрация президента США Джо Байдена направила письма властям по меньшей мере 14 стран мира. Предупредила их о том, что Россия пытается продать им похищенное из Украины зерно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Среди стран, получивших предупреждение США:
- 10 стран Африки;
- Пакистан;
- Турция;
- Бангладеш;
- Шри-Ланка.
Согласно данным США, речь идет о 500 тысячах тонн украинской пшеницы, стоимость которой оценивается в 100 млн долларов. Зерно было вывезено наземным путем из Украины во временно оккупированный Крым, после чего его погрузили на суда.
Также отмечается, что из Керчи в Средиземное море курсируют по меньшей мере три судна, которые занимаются экспортом похищенного зерна, это:
- "Матрос Кошка";
- "Матрос Позинич";
- "Михаил Ненашев".
Издание добавляет, что многие страны предположительно проигнорируют угрозы от США, поскольку, например, в Африке есть страны, которые исторически предпочитают сотрудничество с Россией, а также есть и те, которые опасаются голода.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США заявили, что для возобновления экспорта зерна из Украины важно прекратить блокаду морских портов.
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