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США предупредили 14 стран о попытках продать им похищенное украинское зерно, - NYT

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Понедельник 06 июня 2022 15:22
США предупредили 14 стран о попытках продать им похищенное украинское зерно, - NYT Фото: США предупредили 14 стран о попытках продать им похищенное украинское зерно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация президента США Джо Байдена направила письма властям по меньшей мере 14 стран мира. Предупредила их о том, что Россия пытается продать им похищенное из Украины зерно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Среди стран, получивших предупреждение США:

  • 10 стран Африки;
  • Пакистан;
  • Турция;
  • Бангладеш;
  • Шри-Ланка.

Согласно данным США, речь идет о 500 тысячах тонн украинской пшеницы, стоимость которой оценивается в 100 млн долларов. Зерно было вывезено наземным путем из Украины во временно оккупированный Крым, после чего его погрузили на суда.

Также отмечается, что из Керчи в Средиземное море курсируют по меньшей мере три судна, которые занимаются экспортом похищенного зерна, это:

  • "Матрос Кошка";
  • "Матрос Позинич";
  • "Михаил Ненашев".

Издание добавляет, что многие страны предположительно проигнорируют угрозы от США, поскольку, например, в Африке есть страны, которые исторически предпочитают сотрудничество с Россией, а также есть и те, которые опасаются голода.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США заявили, что для возобновления экспорта зерна из Украины важно прекратить блокаду морских портов.

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