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Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"

15:17 26.06.2026 Пт
2 хв
Скільки українців вдалось повернути додому цього разу?
aimg Олена Чупровська
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000" Фото: відбувся обмін полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Україна та Росія провели третій етап обміну "1000 на 1000". У рамках обміну вдалось повернути з РФ 160 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Які результати 76-го обміну полоненими

"Продовжуємо повертати додому українців із російської неволі. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року", - сказав президент.

За його словами, серед звільнених є військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, військові з Нацгвардії та прикордонники.

Це бійці, які захищали Маріуполь, "Азовсталь", Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький, Київський, Чернігівський та Сумський напрямок.

"Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути - і військових, і цивільних", - додав президент.

У Координаційному штабі додали, що визволені з неволі бійці перебували у полоні з 2022 року.

"Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 66", - йдеться у повідомленні.

Усіх захисників очікують медичний догляд, лікування, грошові виплати, документи та реабілітація.

Обмін полоненими між Україною та РФ: що відомо

Минулий, другий обмін у форматі "1000 на 1000" відбувся 5 червня. Тоді з ворожого полону вдалось визволити 185 військових та одного цивільного.

До цього обмін відбувся 15 травня. Тоді ще понад 200 українців повернулись додому. Більшість з них перебували у неволі ще з 2022 року.

Нагадуємо, раніше президент Зеленський запропонував Путіну формат обміну полоненими "всіх на всіх". Також він наголосив, що необхідні чіткі кроки для повернення додому всіх незаконно вивезених у РФ дітей та дорослих.

Вранці керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував обмін полоненими, що має відбутись найближчими днями.

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Новини
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
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