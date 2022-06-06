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Украина, Россия и Турция разработали "дорожную карту" вывоза зерна из Одессы, - СМИ

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 12:54
Украина, Россия и Турция разработали "дорожную карту" вывоза зерна из Одессы, - СМИ Фото: порт Одессы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина, Россия и Турция разработали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы. В частности, Турция займется разминированием прибрежных вод в районе Одессы, а российские корабли будут сопровождать грузы до Босфора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Известия.

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.

По его данным такая дорожная карта уже согласована с Турцией и Украиной, якобы "осталось детализировать точный маршрут кораблей".

При этом издание не исклюает, что эту схему могут утвердить уже 8-9 июня.

При этом, информации о том, что эта схема обсуждалась с участием Украины, пока нет.

Как сообщалось, 8 июня пройдут переговоры в Турции при участии ООН. На них будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

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