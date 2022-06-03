Путин дал гарантии по вывозу зерна. И обещает не атаковать Украину с моря

Российская Федерация готова дать гарантии безопасности для вывоза украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Можно вывозить (зерно, - ред.) через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы предпринимать атаки с моря", - заявил он.