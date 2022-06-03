Путин дал гарантии по вывозу зерна. И обещает не атаковать Украину с моря
Российская Федерация готова дать гарантии безопасности для вывоза украинского зерна по Черному морю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Можно вывозить (зерно, - ред.) через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы предпринимать атаки с моря", - заявил он.
Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности российской стороны предоставить безопасный коридор для вывоза украинского зерна по Черному морю.
До этого стало известно, что Турция подготовила соответствующую дорожную карту, которую должны обсудить представители Украины, России и ООН.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.