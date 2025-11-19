Після обшуків і скандалу в енергетиці. Рада відправила Галущенка у відставку

Герман Галущенко, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади. "За" його відставку з посту глави Мін'юсту проголосували 323 народних депутатів Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Голосування у парламенті за відставку міністра юстиції Германа Галущенка розподілилося між фракціями так:

"Слуга Народу" - 200 голосів

"Європейська Солідарність" - 21

"Батьківщина" - 17

"Платформа за життя та мир"- 16

"Голос" - 14

"Відновлення України" - 11

"Партія "За майбутнє" - 11.

Виконання обов’язків міністра юстиції України тимчасово покладено на заступника глави Мін'юсту з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Корупційний скандал в "Енергоатомі"

Зазначимо, що рішення про звільнення Галущенка, який перед Мін'юстом очолював Міненерго, було ухвалене на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП у межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі".

10 листопада НАБУ провело масштабні обшуки в "Енергоатомі", у тоді ще міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча - співзасновника "Кварталу 95".

Втім, Міндіч виїхав за кордон за кілька годин до обшуків. В ДПСУ кажуть, що "на законних підставах".

За версією слідства, фігуранти справи змогли організувати систему "відкатів" із контрактів "Енергоатому". Компанії, що виконували замовлення для держпідприємства, віддавали 10-15% "тіньовим кураторам".

Контрагенти були змушені сплачувати, щоб їм не зупинили платежі за виконані роботи чи поставлену продукцію та зберегти статус постачальника.

За даними правоохоронців, кошти фігуранти легалізували через окремий київський офіс, який належав родині колишнього народного депутата та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача.

НАБУ провело понад 70 обшуків у справі і оприлюднило записи розмов. Ключовими фігурантами є:

бізнесмен і співзасновник "Кварталу-95" Тимур Міндіч ;

; ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ;

; колишній виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ;

; колишній віцепрем’єр - Олексій Чернишов;

четверо учасників так званого бек-офісу з легалізації коштів - бізнесмен Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Для конспірації фігуранти користувалися кодовими іменами: Міндіч - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Чернишов - "Че Гевара", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Рьошик".

Серед фігурантів справи є і Герман Галущенко, який лише на третій день після скандалу зробив заяву, коли його було відсторонено від посади глави Мін'юсту.

12 листопада рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Того ж дня президент України виступив із закликом звільнити Галущенка та Гринчук. Зеленський заявив, що вони більше не можуть обіймати свої посади. Обидва міністри подали свої заяви на звільнення.

"Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати", - сказав глава держави.

Що відомо про Германа Галущенка

На посаді глави Мін'юсту він пробув не довго. До призначення міністром юстиції Галущенко був міністром енергетики, а Світлана Гринчук - міністром захисту довкілля.

Галущенко, який має багаторічний досвід роботи в державному секторі, родом зі Львова. Йому 47 років. Одружений, має трьох дітей

Закінчив Львівський державний університет за спеціальністю "Правознавство", у 2001 році та Українську академію зовнішньої торгівлі за напрямом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Кар’єру почав юристом у Львові в 1984 році, потім працював помічником прокурора Львівської області. Був аташе та третім секретарем договірно-правового управління МЗС, представляв Україну у комітеті Ради Європи з боротьби з корупцією.

Галущенко також працював у адміністрації президента України на посадах від старшого консультанта до заступника керівника департаменту секретаріату.

З 2012 року викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, має звання доцента.

Кого призначать замість Галущенка?

За даними джерел РБК-Україна, з'явилася ідея знову об'єднати функціонал і зробити віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яке наразі займає Тарас Качка, ще й міністром юстиції. Нібито ідею підтримувала прем’єр Юлія Свириденко.

Втім, подібне поєднання вже практикувалося у попередньому уряді, але успіхом не увінчалося. Через це Свириденко відмовляють від реалізації такого варіанту, особливо з урахуванням того, що на посаду очільниці Мін’юсту є інша кандидатка - заступниця голови ОП Ірина Мудра.