После обысков и скандала в энергетике. Рада отправила Галущенко в отставку

Герман Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности. "За" его отставку с поста главы Минюста проголосовали 323 народных депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Голосование в парламенте за отставку министра юстиции Германа Галущенко распределилось между фракциями следующим образом:

"Слуга народа" - 200 голосов

"Европейская солидарность" - 21

"Батькивщина" - 17

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"Голос" - 14

"Восстановление Украины" - 11

"Партия "За будущее" - 11.

Исполнение обязанностей министра юстиции Украины временно возложено на заместителя главы Минюста по европейской интеграции Людмилу Сугак.

Коррупционный скандал в "Энергоатоме"

Отметим, что решение об увольнении Галущенко, который перед Минюстом возглавлял Минэнерго, было принято на фоне масштабного расследования НАБУ и САП в рамках операции "Мидас" о коррупции в "Энергоатоме".

10 ноября НАБУ провело масштабные обыски в "Энергоатоме", у тогда еще министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича - совладельца "Квартал 95".

Впрочем, Миндич выехал за границу за несколько часов до обысков. В ГПСУ говорят, что "на законных основаниях".

По версии следствия, фигуранты дела смогли организовать систему "откатов" с контрактов "Энергоатома". Компании, выполнявшие заказы для госпредприятия, отдавали 10-15% "теневым кураторам".

Контрагенты были вынуждены платить, чтобы им не остановили платежи за выполненные работы или поставленную продукцию и сохранить статус поставщика.

По данным правоохранителей, средства фигуранты легализовали через отдельный киевский офис, который принадлежал семье бывшего народного депутата и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

НАБУ провело более 70 обысков по делу и обнародовало записи разговоров. Ключевыми фигурантами являются:

бизнесмен и соучредитель "Квартала-95" Тимур Миндич ;

"Квартала-95" ; экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ;

; бывший исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ;

; бывший вице-премьер - Алексей Чернышов;

четверо участников так называемого бэк-офиса по легализации средств - бизнесмен Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.

Для конспирации фигуранты пользовались кодовыми именами: Миндич - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Чернышов - "Че Гевара", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Решик".

Среди фигурантов дела есть и Герман Галущенко, который лишь на третий день после скандала сделал заявление, когда был отстранен от должности главы Минюста.

12 ноября решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

В тот же день президент Украины выступил с призывом уволить Галущенко и Гринчук. Зеленский заявил, что они больше не могут занимать свои должности. Оба министра подали свои заявления на увольнение.

"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать", - сказал глава государства.

Что известно о Германе Галущенко

На посту главы Минюста он пробыл недолго. До назначения министром юстиции Галущенко был министром энергетики, а Светлана Гринчук - министром защиты окружающей среды.

Галущенко, который имеет многолетний опыт работы в государственном секторе, родом из Львова. Ему 47 лет, женат, имеет троих детей.

Окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение", в 2001 году и Украинскую академию внешней торговли по направлению "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".

Карьеру начал юристом во Львове в 1984 году, затем работал помощником прокурора Львовской области. Был атташе и третьим секретарем договорно-правового управления МИД, представлял Украину в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией.

Галущенко также работал в администрации президента Украины на должностях от старшего консультанта до заместителя руководителя департамента секретариата.

С 2012 года преподает международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко, имеет звание доцента.

Кого назначат вместо Галущенко?

По данным источников РБК-Украина, появилась идея снова объединить функционал и сделать вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которое сейчас занимает Тарас Качка, еще и министром юстиции. Якобы идею поддерживала премьер Юлия Свириденко.

Впрочем, подобное соединение уже практиковалось в предыдущем правительстве, но успехом не увенчалось. Поэтому Свириденко отказывают от реализации такого варианта, особенно с учетом того, что на должность главы Минюста есть другая кандидатка - заместитель главы ОП Ирина Мудрая.