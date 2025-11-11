ua en ru
Головна » Новини » Політика

У Мін'юсті підтвердили слідчі дії за участі Галущенка та пообіцяли сприяти розслідуванню

Вівторок 11 листопада 2025 12:37
У Мін'юсті підтвердили слідчі дії за участі Галущенка та пообіцяли сприяти розслідуванню Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві юстиції України підтвердили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії за участі міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

"Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження", - йдеться у заяві міністерства.

У відомстві також зазначили, що міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

"Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", - додали у Мін'юсті.

При цьому у міністерстві додали, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.

Що передувало

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом".

Слідство встановило, що діяльність підприємства фактично контролювало організоване злочинне угруповання. Його учасники вимагали від контрагентів компанії "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.

За інформацією НАБУ, зловмисники займалися легалізацією отриманих незаконним шляхом коштів через спеціальний офіс у центрі Києва. Правоохоронці з’ясували, що приміщення належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових пріоритетів для держави.

Сьогодні стало відомо, що наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про зібрання спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці.

