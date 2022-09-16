Первый случай оспы обезьян в Украине и визит главы Еврокомиссии: новости за 15 сентября

Война России против Украины: последние новости

В Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян

15 сентября в Украине выявлен первый случай оспы обезьян. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

Глава Еврокомиссии посетила с визитом в Киев

В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским главной темой стало обсуждение энергетической безопасности страны и успешное прохождение грядущего отопительного сезона.

Кроме того, она подчеркнула, что приятно удивлена темпами, с которыми Украина движется в Евросоюз. По ее словам, Украина не нуждается в ускорении процессов, потому что сама все делает слажено и быстро.

Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о предоставлении ПВО с 5 государствами

Киев считает приоритетным решение вопроса противовоздушной обороны. Сейчас Украина ведет переговоры касаемо поставок ПВО с пятью странами.

Как отметил президент, отмечаются положительные результаты по поставкам Украине нескольких систем NASAMS и IRIS-T от немецких партнеров, однако пока не получили ни одной. Также Зеленский отметил, что Киев до сих пор не получил положительной реакции касаемо поставок ПВО от Израиля. Впрочем, Украина продолжит вести переговоры с союзниками касаемо этого вопроса.

США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи. Всего в новый санкционный пакет попало несколько десятков российских политиков, членов их семей и людей из их окружения.

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них. По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, Украине передадут 50 бронетранспортеров и две самоходные РСЗО MARS II, а также 200 ракет к ним.

Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях.

Путин вынужден объясняться и отвечать на вопросы Си Цзиньпина о войне в Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер был вынужден отвечать на ряд вопросов о войне в Украине и объясняться перед председателем КНР.

Судя по возникшим вопросам и необходимости повторно разъяснять позицию России касательно войны в Украине, точка зрения Пекина на агрессию РФ не совпадает с Москвой.

ГБР начало расследование из-за ДТП с автомобилем Зеленского

Правоохранители начали расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.

Поздно вечером 14 сентября кортеж главы государства столкнулся с другим автомобилем в Киеве. После аварии президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Жара возвращается, но дожди не отходят: прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, ночью в Карпатах и на Прикарпатье, а днем – в восточных областях. При этом в большинстве южных областей и Крыма без существенных осадков.

В северной части страны ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут от 17 до 26 градусов по Цельсию.