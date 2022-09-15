США закупят более 1800 систем Javelin. Часть из них передадут Украине

США заключили договор на закупку противотанковых систем Javelin. Часть из них потом передадут Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Министерство обороны США заключило контракт с Raytheon Missiles and Defence и Lockheed Martin. Пентагон заказал более 1800 систем Javelin. Сумма контракта около 311 млн долларов. "Закупка является частью программного обеспечения Украины и включает (поставки) украинской армии, закупки армии США, а также ракеты для международных партнеров", - говорится в сообщении. По данным Пентагона, оборонные предприятия США изготовили уже более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командных пусковых установок.