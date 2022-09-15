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Литва отремонтирует немецкие САУ "PzH 2000", которые передали Украине

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Четверг 15 сентября 2022 19:38
Литва отремонтирует немецкие САУ "PzH 2000", которые передали Украине Фото: Литва отремонтирует немецкие САУ "PzH 2000", которые передали Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", которые были переданы Украине, отвезут на ремонт в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

"Литва берет на себя новую миссию - будут отремонтированы самоходные PzH 2000, которые принадлежат украинцам", - заявил министр.

В Литве есть предприятие "Lithuania Defense Services", которое создали для ремонта и обслуживания военной техники в июне этого года немецкие компании "Rheinmetall" и "Krauss-Maffei Wegmann".

ВСУ получили от Германии 10 таких установок, еще 8 были переданы Нидерландами.

"Panzerhaubitze 2000" - немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем.

Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км. САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельного заряжания.

Напомним, что немецкие САУ "Panzerhaubitze 2000" заметили на позициях украинских войск еще в июне.

Также, Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц "Panzerhaubitze 2000".

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