Литва отремонтирует немецкие САУ "PzH 2000", которые передали Украине
Немецкие самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", которые были переданы Украине, отвезут на ремонт в Литву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.
"Литва берет на себя новую миссию - будут отремонтированы самоходные PzH 2000, которые принадлежат украинцам", - заявил министр.
В Литве есть предприятие "Lithuania Defense Services", которое создали для ремонта и обслуживания военной техники в июне этого года немецкие компании "Rheinmetall" и "Krauss-Maffei Wegmann".
ВСУ получили от Германии 10 таких установок, еще 8 были переданы Нидерландами.
"Panzerhaubitze 2000" - немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем.
Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км. САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельного заряжания.
Напомним, что немецкие САУ "Panzerhaubitze 2000" заметили на позициях украинских войск еще в июне.
Также, Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц "Panzerhaubitze 2000".
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