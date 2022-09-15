Украина ведет переговоры о предоставлении ПВО с 5 государствами, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время совместной конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметил президент, отмечаются положительные результаты по поставкам Украине нескольких систем NASAMS и IRIS-T от немецких партнеров, однако пока не получили ни одной.

"Так же от США. Мы ожидаем, благодарны за поддержку этого процесса. Ожидаем NASAMS, однако также мы еще этого не получили. Это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме этого, мы настроены работать по этому поводу и с Францией, Италией, Германией", - добавляет президент.

Также Зеленский отметил, что Киев до сих пор не получил положительной реакции касаемо поставок ПВО от Израиля. Впрочем, Украина продолжит вести переговоры с союзниками касаемо этого вопроса.

"Как бы то ни было, государств, которые способны нам гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО их не так много, вот вокруг этих 5 государств и надо решать этот вопрос", - добавил президент.