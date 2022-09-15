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Украина ведет переговоры о предоставлении ПВО с 5 государствами, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 18:54
Украина ведет переговоры о предоставлении ПВО с 5 государствами, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев считает приоритетным решение вопроса противовоздушной обороны Украины. Сейчас ведет переговоры касаемо поставок ПВО с пятью странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время совместной конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметил президент, отмечаются положительные результаты по поставкам Украине нескольких систем NASAMS и IRIS-T от немецких партнеров, однако пока не получили ни одной.

"Так же от США. Мы ожидаем, благодарны за поддержку этого процесса. Ожидаем NASAMS, однако также мы еще этого не получили. Это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме этого, мы настроены работать по этому поводу и с Францией, Италией, Германией", - добавляет президент.

Также Зеленский отметил, что Киев до сих пор не получил положительной реакции касаемо поставок ПВО от Израиля. Впрочем, Украина продолжит вести переговоры с союзниками касаемо этого вопроса.

"Как бы то ни было, государств, которые способны нам гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО их не так много, вот вокруг этих 5 государств и надо решать этот вопрос", - добавил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 15 декабря, с рабочим визитом в Киев, прибыла Урсула фон дер Ляйен. Это уже третий ее визит в Украину.

Между тем согласно данным издания Financial Times, США ведут переговоры с союзниками по передаче Украине систем ПВО. Также чиновники считают целесообразным передать нашим воинам истребители.

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