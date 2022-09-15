Россияне попали ракетами по Кировоградской области: стали известны последствия
Фото: РФ ударила двумя ракетами по Петровской общине Кировоградской области (Getty Images)
Россия ударила ракетами по Кировоградской области 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Андрея Райковича.
"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО", - написал он.
Как сообщалось, российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу 15 сентября. Во второй раз за день и третий – за два последних дня.
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