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Россияне попали ракетами по Кировоградской области: стали известны последствия

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 17:56
Россияне попали ракетами по Кировоградской области: стали известны последствия Фото: РФ ударила двумя ракетами по Петровской общине Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия ударила ракетами по Кировоградской области 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Андрея Райковича.

"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО", - написал он.

Как сообщалось, российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу 15 сентября. Во второй раз за день и третий – за два последних дня.

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