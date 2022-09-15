Россияне попали ракетами по Кировоградской области: стали известны последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Андрея Райковича.

Как сообщалось, российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу 15 сентября. Во второй раз за день и третий – за два последних дня.

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