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Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II

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Четверг 15 сентября 2022 16:50
Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II Фото: Германия планирует передать Украине 50 бронетранспортеров Dingo (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Bild.

По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, Украине передадут:

  • 50 бронетранспортеров Dingo;
  • две самоходные РСЗО MARS II и 200 ракет к ним.

Издание отмечает, что поставленные Dingo будут альтернативой бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях", - пишет Bild.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, Германии в ближайшие недели может разрешить поставку в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.

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