Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II
Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Bild.
По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, Украине передадут:
- 50 бронетранспортеров Dingo;
- две самоходные РСЗО MARS II и 200 ракет к ним.
Издание отмечает, что поставленные Dingo будут альтернативой бронетранспортерам Fuchs.
"Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях", - пишет Bild.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, Германии в ближайшие недели может разрешить поставку в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.
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