Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Bild.

"Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях", - пишет Bild.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, Германии в ближайшие недели может разрешить поставку в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.

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