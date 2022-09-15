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Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 09:38
Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии в Twitter.

"Я в Киеве, уже третий раз с начала российской войны. Так много изменилось.
Украина теперь кандидат в ЕС", - написала она.

Фон дер Ляйен сообщила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению.

Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Напомним, вчера фон дер Ляйен сообщила, что приедет в Киев с визитом, чтобы обсудить присоединение Украины к единому европейскому рынку и зоне свободного роуминга.

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