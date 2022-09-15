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Оккупанты нанесли удар по Запорожью

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Запорожье, Четверг 15 сентября 2022 08:02
Оккупанты нанесли удар по Запорожью Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты атаковали Запорожье, прилет зафиксировали возле инфраструктурного предприятия города.

Об этом заявил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла.

По словам Куртева, в результате атаки объект был обесточен.

По предварительным данным, пострадавших в результате прилета нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

Как рассказал мэр Игорь Терехов, прилет был в Киевском районе.

Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработала ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА.

Кроме того, ночью прогремели взрывы в Николаеве.

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