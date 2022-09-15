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В Бундестаге назвали новую причину отказа Германии поставлять танки для ВСУ

Новина українською →
Берлин, Четверг 15 сентября 2022 21:45
В Бундестаге назвали новую причину отказа Германии поставлять танки для ВСУ Фото: в Бундестаге назвали новую причину отказа Германии поставлять танки для ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Германии отказалось передать танки Украине, поскольку обучение украинских военных займет длительный период времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, которое приводит Bild.

По его словам, в данный момент правительство ФРГ единодушно не поддерживает поставки танков Leopard II в Украину. Клингбайль отметил, что подготовка на этой технике "занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны".

Также он добавил, что украинские военные во время тренировок на САУ PzH 2000 сами просили, чтобы их обучение длилось дольше, чем планировалось ранее.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что федеральное правительство не будет поддерживать передачу Украине танков, поскольку подобное решение решение о поставках такого вооружения не приняла еще ни одна страна.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение Германии неоправданным и отметил, что оно "демонстрирует абстрактные страхи".

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